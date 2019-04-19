Гравці Динамо відвідали поранених у військовому шпиталі

Гравці київського Динамо разом з представниками динамівського Фан-клубу відвідали поранених воїнів ЗСУ у військовому шпиталі.

Гравці київського Динамо Віталій Миколенко, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко та Віктор Циганков, легенда киян Володимир Мунтян, а також представники динамівського Фан-клубу на чолі з Сергієм Михайленком відвідали поранених воїнів ЗСУ у військовому шпиталі.

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Футболісти привезли найнеобхідніші речі – повсякденний одяг, продукти харчування тощо. Воїни зустріли гравців зі словами: "З яким рахунком будемо обігрувати Шахтар?" Бійці були приємно здивовані візитом, подякували за підтримку і за те, що не залишили їх без уваги.

На цей раз, крім тих речей, яких потребують поранені воїни, і які були передані в Головний військовий клінічний шпиталь з ініціативи президента клубу, футболісти принесли інші подарунки – м'ячі, спортивний одяг, динамівські клубні журнали, книги, присвячені футболістам і тренерам, які здобули перше чемпіонство СРСР для Динамо в 1961 році.

"Можу сказати слова подяки воїнам за те, що вони роблять для нас. Завдяки їм у нас в місті мирно. Звичайно ж, це треба побачити на власні очі молодим гравцям, які відвідали бійців сьогодні.

Ми розуміємо, хто за нас вболіває, а ми, в свою чергу, захищаємо клуб. Бійці нам сказали, що найголовніше почекати, аби радувати їх, наших уболівальників і самих себе. Ми виходимо і намагаємося довести кожну гру, що Динамо – номер один в Україні і в Європі становить величезну силу", – поділився Віктор Циганков в коментарі офіційному сайту Динамо.