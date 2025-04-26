Чемпіонат U-19, 26-й тур

Шахтар – Динамо – 0:1

Гол: Редушко, 45+1.

Вилучені: Баглай, 90+6, Арройо, 90+6 – Герич, 90+6, Коробов, 90+6, Суркіс, 90+8.

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Цей матч запам’ятався не тільки футбольними подіями, але й хвилюючими пристрастями, що розгорілися на полі. У компенсований час гри, а також одразу після фінального свистка сталися дві бійки, в яких брали участь як основні гравці, так і футболісти на лаві запасних. Це призвело до п’яти вилучень: Шахтар втратив Баглая та Арройо, а Динамо – Герича, Коробова та Суркіса.

Що стосується самого поєдинку, то єдиний гол у матчі забив динамівець Редушко на 45+1 хвилині. Завдяки цьому успіху, кияни записали до свого активу три важливі очки, що дозволило команді Ігоря Костюка збільшити відрив від Шахтаря до чотирьох балів за чотири тури до фінішу чемпіонату України U-19.

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