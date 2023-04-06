Сергій Сидорчук, Георгій Бущан та Олександр Сирота завітали до шпиталю, де зустрілись з військовими.

Спочатку гравці Динамо провідали бійців підрозділу "Омега", а після завітали до воїнів з полку "Азов", повідомляє офіційний сайт "біло-синіх". Футболісти взяли з собою подарунки у вигляді клубної атрибутики, яку подарували героям України.

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"Я багатодітний батько, і я хотів би сказати дякую не лише від Динамо, але й від моєї родини. Мої діти зараз можуть приїжджати до Батьківщини, і не боятися лише завдяки вам.

Вся моя сім'я, всі ми зараз ходимо незалежною українською землею лише завдяки вам і вашим побратимам. Немає слів, щоби описати нашу подяку та ваш героїзм для нашої Батьківщини", – зауважив Сидорчук під час зустрічі.

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