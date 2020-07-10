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Гравці Динамо підтримали голкіпера Ворскли після перемоги над полтавцями у фіналі Кубка України

11:34 - Читать на русском
Гравці Динамо підтримали голкіпера Ворскли після перемоги над полтавцями у фіналі Кубка України
Дмитро Різник та Георгій Бущан у фіналі Кубка України / ФК Динамо

Воротар полтавців Дмитро Різник засмучений поразкою від Динамо у вирішальному матчі Кубка України 2019/20. Водночас чемпіон світу U-20 подякував киянам за підтримку.

28’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямін Вербіч

Нагадаємо, Ворскла поступилася Динамо у фіналі Кубка України в серії післяматчевих пенальті. Голкіпер полтавців Дмитро Різник відбив один 11-метровий від Віталія Миколенка, але в підсумку кияни виявилися сильнішими – 8:7.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України

"Пенальті – це лотерея. У ній на перший план виходить психологія. Неприємний момент... Але ж це футбол, так що все нормально. Рухаємося далі, адже на цьому життя не закінчується.

Ми детально розбирали, хто з гравців Динамо і куди буде бити. Професіоналізм і висока майстерність зіграли свою роль. Якщо подивитися всю серію пенальті, то в основному всі удари припадали під поперечину. Будь-який воротар не відбив би. З одинадцятиметрової відстані важко зреагувати і дострибнути до "дев'ятки". Щоб відбити такий удар, потрібно або там стояти, або зробити якийсь божевільний стрибок.

Після матчу, окрім Бущана, підійшов ще й інший кіпер Динамо – Денис Бойко. Вони мені сказали: "Хлопець ти молодий, і в тебе попереду ще багато ігор, тому не переймайся. Ти молодець, добре відстояв!". Я вдячний їм за підтримку. Після їхніх слів на душі стало легше", – розповів Різник Ua-football.

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Теги
Динамо Динамо Дмитро Дмитро Різник Динамо - Ворскла Денис Денис Бойко Георгій Георгій Бущан Ворскла Ворскла Кубок України
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