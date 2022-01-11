Захисник киян Олександр Сирота поділився планом індивідуальних тренувань, які тренерський штаб на чолі з Мірчою Луческу роздав динамівцям на період відпустки.

"Ще в Домінікані почав виконувати різні вправи, а вже після повернення до Києва займався під керівництвом тренера.

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Перші дні завжди непрості, тому й розпочав роботу раніше. Але ми всі розуміємо, що це необхідно, адже попереду непростий період тренувальних зборів, до яких потрібно підійти підготовленим у фізичному плані.

На чому робився акцент? На загальнофізичну підготовку. Усе було у комплексі – і біг, і тренажерний зал. Попри доволі теплу погоду, на вулиці виконував лише легкі пробіжки, після чого вже переходив до приміщення для основної роботи.

Очікування від другої частини сезону? Необхідно добре підготуватися до відновлення чемпіонату України. Оскільки в єврокубках ми не беремо участі, буде можливість зосередитися на внутрішніх змаганнях. Можу запевнити, що ми зробимо все, що від нас залежить, щоб знову виграти чемпіонат та Кубок України", – цитує Сироту сайт киян.

"Біло-сині" вийдуть з відпустки 14 січня. Після планового медогляду кілька днів команда Луческу займатиметься на клубній базі, а 17 числа вирушить на перший зимовий збір у Туреччину.

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