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Гравці Динамо очікували на відставку Михайличенка ще після провалу у Лізі Європи, – Бурбас

00:25 - Читать на русском
Гравці Динамо очікували на відставку Михайличенка ще після провалу у Лізі Європи, – Бурбас
Олександр Караваєв та Олексій Михайличенко / Фото ФК Динамо

Журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас розповів про непрості стосунки футболістів Динамо з колишнім тренером Олексієм Михайличенком.

"Так виходить, що я часто потрапляю в якісь нічні заклади з динамівцями. Сезон для Динамо тоді завершився, вони привезли перемогу з Чернігова.

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І ось в нічному закладі я бачився з деякими футболістами Динамо. Я не хотів цю інформацію виносити, тому що не хотів нашкодити Михайличенку. Я не людина, яка хоче говорити якісь брудні речі, поки людина на своєму місці. Зараз його немає, можна про це відверто говорити.

Мені тоді хлопці сказали, що були дуже здивовані, коли після нічиєї з Лугано в останньому турі ЛЄ, вони на наступний день прийшли на базу і очікували побачити нового тренера. Вони були всі впевнені, що Михайличенка звільнять, тому що це був провал в ЛЄ.

І не було радості від того, що він залишився, повірте. Його методи не дуже в команді сприймали", – розповів Бурбас в ефірі програми "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, керівництво Динамо вирішило звільнити Олексія Михайличенка після завершення сезону УПЛ.

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Теги
Динамо Динамо Олексій Олексій Михайличенко Ігор Бурбас
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