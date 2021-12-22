Як повідомлялось раніше, 21 грудня 2021 року у таборі Динамо стало на одного холостяка менше. Захисник киян Денис Попов взяв шлюб зі своєю обраницею Дарією.

Брати Суркіси побували на весіллі Попова – атмосферне фото

На весілля завітало багато футболістів, навколофутбольних особистостей та зірок української естради. Однак, взяти мікрофон у руки довелось не лише професійним артистам. Микола Шапаренко, Владислав Дубінчак та Богдан Лєднєв вирішили відтворити один з епізодів серіалу "Бригада" і переспівали хіт гурту "Несчастный случай" – "Я начал жизнь в трущобах городских".

Попов одружився – Яна Суркіс, Миколенко та інші футболісти Динамо відвідали весілля