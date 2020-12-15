"Не найлегший суперник випав киянам, але досить робочий варіант. Є шанси пройти далі. Тим більше, що бельгійці також взимку йдуть на перерву, тому в лютому команди будуть в рівних умовах.

"Недарма вони йдуть на першій сходинці": Соболь розсипався у компліментах Динамо після жеребу 1/16 фіналу ЛЄ

Динамо знову пощастило з суперником. У кваліфікації Ліги чемпіонів українці пройшли Гент і АЗ, які навіть не змогли вийти зі своїх груп в Лізі Європи. Тепер Брюгге, проти якого кияни не стануть підтискати хвіст.

Футболісти Динамо виступають на максимумі своїх можливостей. Краще вони грати не будуть, незважаючи на наші очікування. Ці гравці вже пройшли трьох тренерів, але, на мій погляд, немає жодного прогресу.

Сподіваюся, що взимку в Динамо будуть зміни. Якщо нікого не куплять, не з'явиться конкуренція, то динамівцям буде складно. Футболісти вже стільки років разом, що повинні плюватися один на одного. Повірте, ці гравці можуть додати лише в одному – у вазі. Без якісних іноземців, які будуть задавати тон, у Лізі чемпіонів нам робити нічого. Навіть у Лізі Європи на пізніх стадіях. Чому наших футболістів мало в Європі, ми побачили у цій Лізі чемпіонів", – сказав Заховайло у коментарі виданню "РБ".

Нагадаємо, поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 та 25 лютого. Перший матч Динамо проведе в Києві.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – Динамо і Шахтар отримали прохідних суперників