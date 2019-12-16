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"Гравці Динамо чекають рішення боса", – Бурбас зустрівся з "біло-синіми" під час святкування завершення футбольного року

18:04 1569 Читать на русском
"Гравці Динамо чекають рішення боса", – Бурбас зустрівся з "біло-синіми" під час святкування завершення футбольного року
Ігор Бурбас / Фото з відкритих джерел

Журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас поділився цікавим інсайдом з табору Динамо.

"За іронією долі завершення футбольного року відзначав в одному закладі з динамівцями. Одкровень вистачить на цілий розділ майбутніх мемуарів.

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Що цікаво, гравці добре усвідомлюють фактор останніх невдач. Не говорять публічно і чекають вольового рішення боса. Ігор Суркіс підозрює якого", – написав Бурбас у twitter.

Після 18-ти турів УПЛ Шахтар випереджає Динамо на 14 очок. Також кияни не змогли вийти з групи Ліги Європи. Через провальні результати команди, у ЗМІ поширюється інформація про потенційне звільнення Олексія Михайличенка з посади головного тренера Динамо.

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Динамо Динамо Ігор Суркіс Ігор Бурбас
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