toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Гравці Динамо – футболісти Першої ліги": Сабо жорстко розкритикував киян після Класичного

08:25 2856 Читать на русском
"Гравці Динамо – футболісти Першої ліги": Сабо жорстко розкритикував киян після Класичного
Шахтар – Динамо / ФК Шахтар

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо розчарований виступом "біло-синіх" у матчі 24-го туру УПЛ проти Шахтаря (1:3).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"До матчу я говорив, що Шахтар виграє. За складом і по грі "гірники" вище за київське Динамо. Їхня перемога в цьому матчі закономірна. Не хочу когось образити, але Шахтар зараз на голову вищий по майстерності за Динамо.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Гра Цітаішвілі та Русина? Поки що можу сказати, що вони загубилися. В Динамо немає середньої лінії, як такої, що буде вести гру. Від цього й залежить, як вони зіграють. Якщо немає середньої лінії – в них нічого не вийде. Для мене гравці середньої лінії Динамо – футболісти Першої ліги. Не для Динамо Київ. Це моя думка – бачу по грі. Без середньої лінії не може бути успіху, не може бути команди.

Гравці середньої лінії Динамо не виросли. Вони залишились на тому ж рівні молодіжного футболу. В середній лінії має бути гравець, який керуватиме грою. На поточний момент, в Динамо такого гравця немає", – поділився Сабо в коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо (3:1) у матчі 24-го туру УПЛ. Ця поразка дозволила конкурентам "біло-синіх" – Зорі та Десні – обігнати киян у боротьбі за другу сходинку.

Шахтар – Динамо: Київ закручує інтригу – 30 хвилин футболу, тайм знущання, ветерани і заміни вирішили все

blog_ava
Шахтар – Динамо: Худжамов заступився за Попова у епізоді зі скасованим голом
06:30
5477
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Динамо Йожеф Сабо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
43
хв
Кельн
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук