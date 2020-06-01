"Гравці Динамо – футболісти Першої ліги": Сабо жорстко розкритикував киян після Класичного

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо розчарований виступом "біло-синіх" у матчі 24-го туру УПЛ проти Шахтаря (1:3).

"До матчу я говорив, що Шахтар виграє. За складом і по грі "гірники" вище за київське Динамо. Їхня перемога в цьому матчі закономірна. Не хочу когось образити, але Шахтар зараз на голову вищий по майстерності за Динамо.

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Гра Цітаішвілі та Русина? Поки що можу сказати, що вони загубилися. В Динамо немає середньої лінії, як такої, що буде вести гру. Від цього й залежить, як вони зіграють. Якщо немає середньої лінії – в них нічого не вийде. Для мене гравці середньої лінії Динамо – футболісти Першої ліги. Не для Динамо Київ. Це моя думка – бачу по грі. Без середньої лінії не може бути успіху, не може бути команди.

Гравці середньої лінії Динамо не виросли. Вони залишились на тому ж рівні молодіжного футболу. В середній лінії має бути гравець, який керуватиме грою. На поточний момент, в Динамо такого гравця немає", – поділився Сабо в коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо (3:1) у матчі 24-го туру УПЛ. Ця поразка дозволила конкурентам "біло-синіх" – Зорі та Десні – обігнати киян у боротьбі за другу сходинку.

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