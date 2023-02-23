Футболісти Челсі не вірять у здатність Грема Поттера конкурувати з іншими топ-тренерами АПЛ у довгостроковій перспективі.

Гравці Челсі не відчувають особистої неприязні до головного тренера команди Грема Поттера, інформує The Athletic. Однак футболісти сумніваються в конкурентоспроможності свого тренера. Серед них популярна думка, що Поттер не зможе скласти конкуренцію найкращим тренерам АПЛ у довгостроковій перспективі.

Власник Челсі знайшов Поттеру заміну в Бундеслізі – його команда йде поза зоною Ліги чемпіонів

В іншому Поттера вважають приємною людиною: приземленою, скромною, розумною, ввічливою, привітною, доступною та об'єктивною. На клубній базі Челсі в Кобхемі не відчувається напруження – ситуація більше нагадує "якщо щось іде не так, нам слід це виправити".

Після поразки від Саутгемптона Поттер надав команді два дні вихідних і скасував повноцінне тренування першої команди в четвер. Це – унікальний випадок, багато інших тренерів вчинили б у складній ситуації інакше. Але у тренера Челсі свої методи, і він вірить, що зможе вивести команду з кризи.

Челсі програв найгіршій команді АПЛ – Мудрик був не самотній у провалі, казковий дебют 39-річного тренера, жах капітана