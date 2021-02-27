"В холодну погоду бутси можуть бути досить жорсткими і незручними для носіння, принаймні, коли одягаєш їх вперше. Футболісти ставлять свої бутси в мікрохвильовку на хвилину або дві, і таймер задзвенить, коли вони стануть досить м'якими.

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Насправді, мікрохвильова піч – це дуже цінний пристрій для використання. Справа не в тому, щоб виконувати забаганки мільйонерів АПЛ. Це робиться для того, щоб якомога швидше отримати максимальну віддачу від бутс, щоб гравці почувалися комфортно, щоб вони могли працювати якомога швидше", – цитує працівника лондонського клубу The Sun.

Після 25-ти турів АПЛ Челсі розташувався на 5-й сходинці турнірної таблиці.

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