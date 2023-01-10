У лондонському гранді поки не всі задоволені діями Грема Поттера та його тренерського штабу.

У клубі виникло відчуття, що деяких гравців команди не зовсім влаштовують методи роботи 47-річного фахівця і вони не готові повністю виконувати його вказівки, стверджує Daily Mail.

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Водночас керівництво повністю довіряє Поттеру і не тисне через невдалі результати, адже розуміє, що для побудови успішного проєкту потрібен час. Тренер наразі не є під загрозою звільнення.

Власники "пенсіонерів" Тодд Бьолі та Бехдад Егбалі підтримують тісний контакт з Гремом. Вони визнають, що склад є незбалансованим, зокрема через епідемію травм, та потребує підсилення.

Поттер прийшов у Челсі у вересні 2022-го, підписавши контракт на 5 років. У 18 поєдинках під його керівництвом "сині" здобули 8 перемог, зазнали 6 поразок та 4 рази зіграли внічию. Зараз команда йде 10-ю в АПЛ.

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