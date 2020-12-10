Борусія М програла Реалу у 6 турі Ліги чемпіонів, але таки змогла пробитися в плей-офф.

Поєдинок "жеребців" завершився раніше, тому вони вирішили прямо на полі дивитися останні хвилини матчу в Мілані.

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Борусія М безнадійно поступилася Реалу (0:2) і сподівалася лише на нічию у паралельній зустрічі. Саме такий результат і розписали Інтер та Шахтар (0:0). Підопічні Марко Розе вибухнули емоційним криком, коли у Мілані пролунав фінальний свисток.

Нагадаємо, Реал виграв групу В, а Борусія М фінішувала другою. Шахтар з третьою сходинкою спускається в Лігу Європи, а головний невдаха квартету Інтер завершує єврокубковий шлях.

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