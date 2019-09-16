Гравці Болоньї відсвяткували феєричний камбек у лікарні з Міхайловічем

Гравці Болоньї вирвали перемогу у матчі 3-го туру Серії А над Брешією (4:3) та відвідали наставника команди Сінішу Міхайловіча у лікарні.

Гравці Болоньї завітали в лікарню до свого наставника Сініши Михайловіча після фантастичної перемоги над Брешією (4:3), передає журналіст Алессіо де Джузеппе у своєму твіттері.

Фантастичний камбек Болоньї після промови Міхайловіча, який лікується від лейкемії, у відеоогляді матчу з Брешією – 4:3

Футболісти підійшли до вікна палати Міхайловіча та почали співати пісні та аплодувати на адресу свого тренера.

У недільному матчі Серії А Болонья здобула важку перемогу над Брешією (4:3), поступаючись після перерви 1:3. Як зізнався після матчу Родріго Паласіо, надихнула гравців команди на вражаючий камбек саме промова Сініши Міхайловіча. Наставник "россоблу" бореться з лейкемією і саме проходить другий курс хіміотерапії, але все ж зумів поговорити з командою за допомогою засобів зв'язку.

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