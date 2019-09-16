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Гравці Болоньї відсвяткували феєричний камбек у лікарні з Міхайловічем

09:28 262 Читать на русском
Гравці Болоньї відсвяткували феєричний камбек у лікарні з Міхайловічем
Сініша Міхайловіч / AP

Гравці Болоньї вирвали перемогу у матчі 3-го туру Серії А над Брешією (4:3) та відвідали наставника команди Сінішу Міхайловіча у лікарні.

10’ Альфредо Доннарумма
19’ Альфредо Доннарумма
42’ Андреа Чістана
49’ Даніеле Дессена
 
Маттіа Бані 36’
Родріго Паласіо 56’
Андреа Полі 60’
Рікардо Орсоліні 80’
10’ Альфредо Доннарумма
19’ Альфредо Доннарумма
36’ Маттіа Бані
42’ Андреа Чістана
49’ Даніеле Дессена
56’ Родріго Паласіо
60’ Андреа Полі
80’ Рікардо Орсоліні

Гравці Болоньї завітали в лікарню до свого наставника Сініши Михайловіча після фантастичної перемоги над Брешією (4:3), передає журналіст Алессіо де Джузеппе у своєму твіттері.

Фантастичний камбек Болоньї після промови Міхайловіча, який лікується від лейкемії, у відеоогляді матчу з Брешією – 4:3

Футболісти підійшли до вікна палати Міхайловіча та почали співати пісні та аплодувати на адресу свого тренера.

У недільному матчі Серії А Болонья здобула важку перемогу над Брешією (4:3), поступаючись після перерви 1:3. Як зізнався після матчу Родріго Паласіо, надихнула гравців команди на вражаючий камбек саме промова Сініши Міхайловіча. Наставник "россоблу" бореться з лейкемією і саме проходить другий курс хіміотерапії, але все ж зумів поговорити з командою за допомогою засобів зв'язку.

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Теги
Брешія - Болонья Болонья Болонья Італія Сініша Міхайловіч Сініша Міхайловіч
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