Контрольний матч між Бетісом і Комо завершився скандалом після грандіозної бійки перед перервою. Все почалося з двох грубих підкатів футболістів італійської команди, які розпалили пристрасті серед гравців. Напруга досягла піку, коли Альваро Вальєс, намагаючись повернути м'яч, штовхнув суперника, що спровокувало справжню бійку з штовханиною, ударами і втручанням запасних гравців і тренерів.

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Один з найсюрреалістичніших моментів бійки стався, коли Чучо Ернандес спробував вдарити гравця Комо, але удар правою потрапив в його партнера по команді Натана.

Найбільш напружений момент стався між Форнальсом і Перроне, які зіткнулися віч-на-віч після першого штовхання. Гравець Бетіса дав аргентинцеві ляпаса, а той відповів ударами, втягуючи в бійку інших гравців. Натан також приєднався до бійки, яка поширилася по всьому полю і навіть досягла технічної зони, де Сеск Фабрегас вступив у сутичку з Рікельме.

Незважаючи на хаос, суддя вилучив з поля тільки Бєльєріна, який навіть не брав участі в сутичці, в той час як кілька італійських гравців отримали жовті картки. В кінці першого тайму суддя змінив рішення, скасувавши червону картку Бєльєріна і "передав" її Форнальсу.

Матч завершився перемогою Комо з рахунком 3:2.