Зірки команди вважають, що тренер не завжди обирає правильну тактику.

Футболісти Баварії були здивовані критикою з боку головного тренера команди Юліана Нагельсманна після матчу зі Штутгартом у 6-му турі чемпіонату Німеччини (2:2).

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Як інформує Bild, на післяматчевій прес-конференції Нагельсманн розкритикував команду, і водночас не взяв усю провину за результат на себе. Гравці Баварії вважають, що тренер не завжди обирає правильну тактику, що й сталося у матчі зі Штутгартом.

Також, згідно з джерелом, деякі гравці Баварії незадоволені своєю роллю в команді та ігровим часом. Баварія тричі поспіль втратила очки у Бундеслізі та скотилася на 3 місце.

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