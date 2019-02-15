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Гравці БАТЕ відсвяткували перемогу над Арсеналом гамбургерами в ресторані фаст-фуду

16:03 397 Читать на русском
Гравці БАТЕ відсвяткували перемогу над Арсеналом гамбургерами в ресторані фаст-фуду
По гамбургеру і додому / Фото tut.by

БАТЕ вразив всю футбольну Європу, перемігши Арсенал в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, але на цьому білоруси дивувати не перестали.

Скромні гравці білоруського БАТЕ не стали організовувати гучну вечірку з нагоди перемоги на лондонським Арсеналом, а відправились у ресторан швидкого харчування.

"Це було крутіше, ніж секс", – тренер БАТЕ в екстазі від перемоги над Арсеналом

В мережі з'явилось фото, на якому футболісти БАТЕ спокійно вечеряють гамбургерами після поєдинку.

Нагадаємо, матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 21 лютого, початок о 19:55.

БАТЕ – Арсенал – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ліга Європи1/16 фіналу

БАТЕ - Арсенал: Четвер 14 лютого 2019

БАТЕ
Матч завершено
1 : 0
Арсенал
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Теги
Ліга Європи БАТЕ БАТЕ БАТЕ - Арсенал
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