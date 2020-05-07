Гравці Барселони здали тести на коронавірус – відомі результати

У Барселоні немає хворих на коронавірус / ФК Барселона

Жоден футболіст у першій команді "синьо-гранатових" не інфікований COVID-19 – це показали результати медичних тестів.

З табору Барселони надійшли хороші новини. У середу гравці першої команди здали тести на COVID-19, за результатами яких встановлено, що жоден представник першої команди не має небезпечної хвороби. Наразі каталонці очікують дозволу на відновлення тренувань – очікується, що у п'ятницю команда розпочне заняття, повідомляє Sport.es з посиланням на RAC1.

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Єдиним гравцем першої команди, який не здавав тест, став Усман Дембеле. Це пов'язано з тим, шо раніше француз був виключений із заявки "блаугранас" на сезон через серйозну травму.

Нагадаємо, на момент зупинки Ла Ліги Барселона очолювала турнірну таблицю, випереджаючи Реал на 2 очки. Очікується, що чемпіонат Іспанії відновиться у першій половині червня.

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