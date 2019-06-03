toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ

Гравці Барселони все ще проти трансфера Грізманна, Мессі передав це керівництву

19:11 428 Читать на русском
Гравці Барселони все ще проти трансфера Грізманна, Мессі передав це керівництву
Антуан Грізманн / Foot01

Барселона бажає підписати форварда Атлетіко Антуана Грізманна, однак на заваді трансферу можуть стати гравці каталонців.

Сторони поки що не дійшли згоди, і хоч пріоритетом француза і є Барселона, є інтерес і з боку інших клубів, наприклад, Манчестер Юнайтед.

Грізманн зрадив Барселону, цього разу з Реалом – чому трансфер француза провокує великий скандал

Але основна причина – невдоволення лідерів команди. Капітан Барселони Ліонель Мессі зустрічався з керівництвом перед від'їздом до збірної Аргентини на Кубок Америки і висловив позицію команди: Грізманном незадоволені через торішнього фільму "Рішення", а тому краще постаратися повернути Неймара.

Крім того, Барселона тягне час, щоб знизити ціну на футболіста. Атлетіко не має наміру вести переговори з каталонцями, в клубі незадоволені тим, що "блаугранас" підбили Грізманна на відхід, а тому "синьо-гранатовим" доведеться викуповувати контракт згідно з опцією в контракті. До 1 липня клаусула Грізманна становить 200 млн євро, а з 1 липня – 120 млн.

Втім, в керівництві все одно вважають, що трансфер Грізманна вдасться здійснити, а ось з покупкою Неймара будуть проблеми, тому перший варіант найкращий.

Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідей

blog_ava
Зоря офіційно призначила Скрипника новим головним тренером
18:06
7026
Теги
Барселона Барселона Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Трансфери Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Ліонель Мессі Ліонель Мессі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо офіційно підписало Кадірі
    Україна — 17:204875 Динамо офіційно підписало Кадірі
22
год
:
14
хв
Чорноморець
19:00
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук