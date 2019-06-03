Гравці Барселони все ще проти трансфера Грізманна, Мессі передав це керівництву

Барселона бажає підписати форварда Атлетіко Антуана Грізманна, однак на заваді трансферу можуть стати гравці каталонців.

Сторони поки що не дійшли згоди, і хоч пріоритетом француза і є Барселона, є інтерес і з боку інших клубів, наприклад, Манчестер Юнайтед.

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Але основна причина – невдоволення лідерів команди. Капітан Барселони Ліонель Мессі зустрічався з керівництвом перед від'їздом до збірної Аргентини на Кубок Америки і висловив позицію команди: Грізманном незадоволені через торішнього фільму "Рішення", а тому краще постаратися повернути Неймара.

Крім того, Барселона тягне час, щоб знизити ціну на футболіста. Атлетіко не має наміру вести переговори з каталонцями, в клубі незадоволені тим, що "блаугранас" підбили Грізманна на відхід, а тому "синьо-гранатовим" доведеться викуповувати контракт згідно з опцією в контракті. До 1 липня клаусула Грізманна становить 200 млн євро, а з 1 липня – 120 млн.

Втім, в керівництві все одно вважають, що трансфер Грізманна вдасться здійснити, а ось з покупкою Неймара будуть проблеми, тому перший варіант найкращий.

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