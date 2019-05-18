Гравці Барселони висловилися проти трансферу Грізманна, – Sport.es

Трансфер нападника Антуана Грізманна до Барселони може зірватися через позицію гравців "блаугранас".

Роздягальня каталонського клубу виступила проти переходу французького форварда Атлетіко, запевняє Sport.es.

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За інформацією видання, гравці Барси дали зрозуміти керівництву клубу, що не раді потенційному підписанню Грізманна. Головною причиною негативного ставлення до 28-річного нападника є минулорічна історія із його зірваним трансфером, із якого чемпіон світу зробив шоу. На Камп Ноу це вважають неповагою.

Крім того, лідер команди Ліонель Мессі нібито спростував інформацію про свою розмову з Грізманном із запрошенням до Барселони. Провідні гравці "блаугранас" вважають, що каталонському клубу не підходять ні ігрові, ні людські якості француза.

Нагадаємо, що раніше проти трансферу Грізманна виступив колишній президент Барси Жоан Лапорта. Також проти переходу виступають уболівальники клубу.

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