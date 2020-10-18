Футболісти "блаугранас" надіслали керівництву факс з відмовою зменшувати свої зарплатні, інформує Catalunya Ràdio.

Барселона обрала найкращого гравця сезону 2019/20 – це не Мессі

Лише троє "милосердних" пішли назустріч клубу і не поставили підписи під документом – це тер Штеген, Лангле та де Йонг. Вони усвідомлюють непросту ситуацію в Барселоні та були готові відмовитися від частини гонорару. Крім того, клуб обіцяв розрахуватися з боргами у наступні роки.

Зазначається, що зарплатна відомість складає 70% річного бюджету Барселони, а через пандемію доходи каталонського гранда скоротилися на 30%.

Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх