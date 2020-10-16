Футболісти Барселони та Барселони Б відправили факс керівництву клубу, у якому відмовляються погоджуватись на зниження зарплати, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на RAC1.

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Зазначається, що це пов'язано із серйозними фінансовими втратами каталонського клубу через пандемію COVID-19. Барселона втратила близько 90 млн євро лише через відсутність вболівальників та туристів на стадіоні, а також закриття своїх магазинів та музею. Бюджет на сезон 2020/21 також значно зменшився – замість 1 млрд 59 млн каталонці орієнтуються на суму близько 800 млн євро.

Нагадаємо, що це не перша спроба босів Барселони зменшити зарплати гравців через пандемію коронавірусу, однак футболісти "блаугранас" навідріз відмовляються йти на поступки клубу.

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