Гравці Барселони U-13 зворушливо втішали суперників після драматичної серії пенальті

13-річні гравці Барселони втішали футболістів Парсіммона після того, як перемогли їх у фіналі міжнародного турніру.

У фіналі Junior Soccer World Challenge зійшлися Барселона U-13 та їхні однолітки з Парсіммона. Основний час закінчився з рахунком 2:2, доля переможців вирішувалася у серії пенальті.

Мессі довів до сліз юного фаната

У драматичній серії пенальті каталонці здобули перемогу з рахунком 11:10.

Втім, юні гравці Барси відзначилися зворушливим вчинком: вони втішали своїх опонентів. Кадри вчинку юних гравців "блаугранас" – безцінні.