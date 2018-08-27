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Гравці Барселони U-13 зворушливо втішали суперників після драматичної серії пенальті

13:55 387 Читать на русском
Гравці Барселони U-13 зворушливо втішали суперників після драматичної серії пенальті
Гравці Барселони U-13 зворушило втішали суперників після драматичної серії пенальті

13-річні гравці Барселони втішали футболістів Парсіммона після того, як перемогли їх у фіналі міжнародного турніру.

У фіналі Junior Soccer World Challenge зійшлися Барселона U-13 та їхні однолітки з Парсіммона. Основний час закінчився з рахунком 2:2, доля переможців вирішувалася у серії пенальті.

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У драматичній серії пенальті каталонці здобули перемогу з рахунком 11:10.

Втім, юні гравці Барси відзначилися зворушливим вчинком: вони втішали своїх опонентів. Кадри вчинку юних гравців "блаугранас" – безцінні.

Теги
Іспанія Барселона Барселона
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