Захисник Реала Дін Хьойсен розповів про атмосферу в збірній Іспанії, де доводиться взаємодіяти з гравцями Барселони.

"У національній команді дехто каже мені, що я правильно вчинив, обравши мадридський Реал. Втім, гравці Барси дражнять мене. Що ж, поговоримо в Ель Класіко", – цитує Хьойсена Madrid Zone.

Нагадаємо, минулого сезону іспанець у Борнмуті сформував з Іллею Забарним одну з найкращих пар центрбеків у всій Європі. Влітку обидвох продали за понад 60 млн євро – Хьойсен опинився у Реалі, а українець в ПСЖ.

Дін зможе поквитатися з гравцями Барселони 26 жовтня. Саме тоді має відбутися перше Класіко сезону – Реал прийматиме каталонців у рамках 10-го туру Ла Ліги.

