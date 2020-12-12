Гравці Барселони погодились на зниження зарплат – "блаугранас" зекономлять фантастичну суму, проте є одна умова
Барселона змогла досягнути згоди зі своїми гравцями щодо зниження зарплат.
Барселона домовилась із гравцями про зниження зарплати, що дозволить клубу уникнути банкрутства у січні.
Барселона має мільярд боргів – масштаб катастрофи більший за очікування
За інформацією Cadena COPE, "блаугранас" зекономлять 122 млн євро лише на зниженні зарплати гравців, а також не платитиме бонуси у розмірі 50 млн євро. Проте, ця сума, в підсумку, має бути виплачена протягом найближчих трьох-чотирьох років.
Раніше повідомлялось, що Барселона опинилась у скрутній фінансовій ситуації – клуб має божевільні борги у розмірі 1 мільярда євро.
Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві