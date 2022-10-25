Головний тренер команди змінить звичний графік перед домашнім матчем у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Барселони Хаві ухвалив рішення про спільний з гравцями перегляд матчу Інтер – Вікторія, який буде зіграний перед грою між каталонцями та Баварією.

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Від результату матчу в Мілані залежить те, чи збереже Барселона шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Щоб це сталося, Вікторія має відібрати очки у італійської команди.

"Ми всі разом подивимося матч у роздягальні. Наша мета – провести гарну гру та отримати приємні емоції незалежно від того, що трапиться у Мілані", – наводить Mundo Deportivo слова Хаві.

Матч Інтер – Вікторія буде зіграний у середу, 26 жовтня. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

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