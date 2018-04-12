Гравці Барселони плакали у роздягальні після поразки від Роми

Футболісти Барселони почувались розбитими після вильоту з Ліги чемпіонів.

Роздягальня Барселони на "Стадіо Олімпіко" нагадувала похорон, гравці не приховували свого розчарування та ридали немов діти, інформує Marca з посиланням на джерело у каталонському клубі.

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Найбільше розгромна поразка від Роми вразила Лео Мессі та Андреса Іньєсту, які жодного слова не промовили у літаку на шляху в Барселону. Аргентинець за останні 7 років зумів виграти лише одну Лігу чемпіонів, а іспанець і взагалі міг провести останній матч в найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Жоден гравець Барси не очікував такої ганьби у Римі, особливо, враховуючи те, що команда неодноразово перед матчем аналізувала слабку гру на виїзді проти Челсі (1:1) та Севільї (2:2).

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