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Гравці Барселони перед матчем проти Хетафе провели акцію на підтримку Дембеле, який вилетів до кінця сезону

15 лютого 17:33 432 Читать на русском
Гравці Барселони перед матчем проти Хетафе провели акцію на підтримку Дембеле, який вилетів до кінця сезону
Усман Дембеле / Reuters

Барселона вирішила підбадьорити нападника Усмана Дембеле, якому доведеться шість місяців обходитися без футболу.

34’ Антуан Грізманн
39’ Серхі Роберто
 
Анхель 66’
34’ Антуан Грізманн
39’ Серхі Роберто
66’ Анхель

Гравці каталонського клубу одягнули футболки з прізвищем француза перед матчем 24 туру Прімери проти Хетафе. На майках англійською мовою написано "Сильніші разом".

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Кілька днів тому стало відомо, що Дембеле вилетів на півроку через розрив сухожилля двоголового м'яза стегна правої ноги. Таким чином, 22-річний форвард пропустить не лише другу частину клубного сезону, а і Євро-2020. Раніше повідомлялося, що керівництво Ла Ліги дозволило "синьо-гранатовим" дозаявити нового гравця, але лише такого, що виступає в іспанських дивізіонах.

Нагадаємо, через постійні травми Дембеле зміг зіграти лише 10 матчів у сезоні 2019/20 і відзначився одним голом.

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Відеоновини Іспанія Барселона Барселона Барселона - Хетафе Усман Дембеле Усман Дембеле
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