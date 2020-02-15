Гравці Барселони перед матчем проти Хетафе провели акцію на підтримку Дембеле, який вилетів до кінця сезону

Барселона вирішила підбадьорити нападника Усмана Дембеле, якому доведеться шість місяців обходитися без футболу.

Гравці каталонського клубу одягнули футболки з прізвищем француза перед матчем 24 туру Прімери проти Хетафе. На майках англійською мовою написано "Сильніші разом".

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Кілька днів тому стало відомо, що Дембеле вилетів на півроку через розрив сухожилля двоголового м'яза стегна правої ноги. Таким чином, 22-річний форвард пропустить не лише другу частину клубного сезону, а і Євро-2020. Раніше повідомлялося, що керівництво Ла Ліги дозволило "синьо-гранатовим" дозаявити нового гравця, але лише такого, що виступає в іспанських дивізіонах.

Нагадаємо, через постійні травми Дембеле зміг зіграти лише 10 матчів у сезоні 2019/20 і відзначився одним голом.

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