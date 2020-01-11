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Гравці Барселони отримали від Бартомеу айфони і годинники вартістю 10 тисяч євро

11:25 902 Читать на русском
Гравці Барселони отримали від Бартомеу айфони і годинники вартістю 10 тисяч євро
Жозеп-Марія Бартомеу / Сайт Барселони

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу зробив подарунки усім гравцям клубу за досягнення попереднього сезону.

Футболісти каталонського клубу отримали нагороду за перемогу в Прімері 2018/19, інформує AS.

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Бартомеу не вперше заохочує команду подібним чином. Після сезону 207/18 він дарував гравцям іменні годинники Bulgari за перемогу в Кубку та чемпіонаті. Президент "блаугранас" підтримав традицію і цього разу. Кожен з гравців отримав годинник Zenith вартістю 10 тисяч євро і Айфон 11 Pro Max. Бартомеу пообіцяв команді значно кращі подарунки, якщо у поточній кампанії вона зможе зробити требл.

Нагадаємо, нещодавно Барселона вилетіла із Суперкубка Іспанії, поступившись у півфіналі Атлетіко з рахунком 2:3.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Жозеп-Марія Бартомеу
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