Захисник Барселони та збірної Уругваю Рональд Араухо ледь не спричинив бійку у матч проти Бразилії на Копа Амеріка.

Долю путівки у півфінал турніру вирішували Бразилія та Уругвай. Захисник "чарруа" Рональд Араухо відзначився ганебною поведінкою.

Уругвай в серії пенальті не пустив Бразилію у півфінал Копа Амеріка-2024, Колумбія знищила команду зірки УПЛ

Араухо ззаду штовхнув Ендріка, який має влітку приєднатися до Реала. Арбітр перебував поряд, але не покарав захисника Барселони. На захист бразильського таланту став партнер по "кулес" Рональда Рафінья. Нападник підлетів до Араухо і штовхнув його у відповідь. І у цьому випадку суддя епізод проігнорував.

Нагадаємо, що Уругвай обіграв Бразилію у серії пенальті (4:2). Команда Марсело Бьєлси зіграє проти Колумбії у півфіналі.