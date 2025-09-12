В колективі Барселони виникла напруга через конфлікт Ферміна Лопеса з Гаві, повідомляє Diario AS.

Гравці давно товаришували, але їхні стосунки зіпсувалися під час передсезонного туру в Азії, коли на тренуванні Гаві мав неприємне зіткнення з Ферміном після грубого підкату.

Вже після повернення в Іспанію гравці знову зчепилися на тренуванні. Партнерам по команді довелось розтягати їх, щоб не допустити бійки. Під час конфлікту пролунало чимало неприємних слів, тому в ситуацію довелось втрутитися навіть Гансі Фліку, який провів окрему зустріч з Гаві та Ферміном з цього приводу.

Німецький фахівець хоче покращити мікроклімат в команді, зокрема цим буде займатися Тіаго Алькантара, який нещодавно повернувся в клуб в ролі помічника головного тренера.

