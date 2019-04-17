"Гравці б їздили на Порше і не бомжували по всій Україні": Рафаїлов про зароблені 10 млн євро Сум на договірних матчах

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував інформацію про те, що Суми заробили понад 10 млн євро на договірних матчах.

"Коли я прочитав про 10 млн євро, зароблених ПФК Суми на ставках у букмекерських конторах, одразу подумав, що це помилка. Я чекав спростування. Але його не було.

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Вважаю, що людина, яка робить подібні заяви, або не компетентна, або провокатор та брехун. Інакше всі гравці Сум давно повинні їздити на Порше, а не бомжувати по всій Україні у пошуках, де потренуватись.

Хоча диму без вогню не буває, але не в таких розмірах. Менше слів, більше діла", – написав Рафаїлов у своєму Facebook.

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