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Гравці Арсенала підтримали Мхітаряна, який не зіграє у фіналі Ліги Європи через політичні причини

14:29 558 Читать на русском
Гравці Арсенала підтримали Мхітаряна, який не зіграє у фіналі Ліги Європи через політичні причини
Генріх Мхітарян / Reuters

Партнери Генріха Мхітаряна проявили співчуття до півзахисника, який не зможе зіграти у фіналі Ліги Європи.

"Каноніри" виділили хвилину тренування, щоб підтримати вірменина, інформує The Sun.

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Гравці зібрались у коло і аплодували Мхітаряну, який не полетить разом з командою на один з найважливіших матчів у кар'єрі. Арсенал ухвалив остаточне рішення залишити Генріха в Лондоні, щоб уникнути можливих конфліктів у Азербайджані.

Нагадаємо, вирішальна зустріч проти Челсі відбудеться 29 травня в Баку.

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