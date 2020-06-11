Гравці АПЛ можуть зіграти 28-й тур без прізвищ на футболках – акція проти расизму

Лідери команд АПЛ виступили з ініціативою підтримати протест проти расистської упередженості.

Лідери команд чемпіонату Англії обговорють ідею розмістити на футболках гравців надпис "Black Lives Matter" замість прізвищ, повідомляє ESPN.

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Найактивніше цю ідею захищають Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Саймус Коулмен (Евертон), Трой Діні (Уотфорд) і Ектор Бельєрін (Арсенал). Передбачається, що акцію проведуть лише під час 28-го туру, який стартує вже 17 червня.

Нагадаємо, світ захопила хвиля протестів проти расизму після смерті афроамериканця під час затримання поліцейськими США.

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