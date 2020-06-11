toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РОМАН ЗОЗУЛЯ ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ

Гравці АПЛ можуть зіграти 28-й тур без прізвищ на футболках – акція проти расизму

14:18 155 Читать на русском
Гравці АПЛ можуть зіграти 28-й тур без прізвищ на футболках – акція проти расизму
Трой Діні (ліворуч) / Фото ФК Уотфорд

Лідери команд АПЛ виступили з ініціативою підтримати протест проти расистської упередженості.

Лідери команд чемпіонату Англії обговорють ідею розмістити на футболках гравців надпис "Black Lives Matter" замість прізвищ, повідомляє ESPN.

Стерлінг поскаржився на відсутність темношкірих тренерів в АПЛ

Найактивніше цю ідею захищають Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Саймус Коулмен (Евертон), Трой Діні (Уотфорд) і Ектор Бельєрін (Арсенал). Передбачається, що акцію проведуть лише під час 28-го туру, який стартує вже 17 червня.

Нагадаємо, світ захопила хвиля протестів проти расизму після смерті афроамериканця під час затримання поліцейськими США.

Санчо та Тюрам долучилися до протестів через скандальне вбивство у США – юні зірки Бундесліги стали героями світових ЗМІ

blog_ava
Скрипник відреагував на чутки про фінансову кризу в Зорі – команда готується до важливої битви з Динамо
09:18
1912
Теги
Англія Ектор Бельєрін Ектор Бельєрін АПЛ Трой Діні Трой Діні Расизм у футболі Саймус Коулмен Саймус Коулмен Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
36
хв
Севілья
23:00
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук