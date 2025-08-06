Гравець Зорі Білоцерковець раптово помер у 25 років
13:20 - Читати іншою мовою
Сьогодні, 6 серпня, пішов з життя півзахисник Зорі Володимир Білоцерковець.
Прес-служба Зорі повідомила, що помер гравець команди Володимир Білоцерковець. Про причину смерті наразі невідомо.
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"Футбольний клуб Зоря висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину.
Щиро співчуваємо рідним та близьким Володимира", – йдеться у повідомленні Зорі.
Додамо, що хавбек не потрапив до заявки луганського клубу на матч стартового туру УПЛ проти ЛНЗ (0:0). Востаннє він грав 25 травня, у матчі сезону 2024/25 з Карпатами (1:3).
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