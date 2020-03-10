Гравець Зорі отримав виклик до своєї національної збірної

Півзахисник Зорі Андреас Циганікс викликаний в розташування збірної Латвії.

Циганікс візьме участь у тренувальному зборі збірної Латвії, інформує офіційний сайт Зорі.

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Під час цього збору команда проведе товариський поєдинок проти збірної Чорногорії, гра запланована на 26 березня.

Нагадаємо, попереднім клубом латвійця був Рігас, за який він у 2019 році зіграв 20 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Також в його активі є 4 матчі за національну збірну Латвії у відборі до Євро-2020. До слова, він є родичем Ігоря Циганика – українського журналіста та ведучого програми "Профутбол".

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