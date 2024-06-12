Сан-Маріно програв Кіпру (1:4) у товариському матчі. Результат та відео голів – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч:

Сан-Маріно – Кіпр – 1:4

Голи: Джоконді, 81 – Саціас, 45+1, Кастанос, 53,55, Какуліс, 83

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Сан-Маріно приймав на своєму полі Кіпр. Звісно, що довго зберігати свої ворота сухими "футбольному карлику" не вдалося. Гості чотири рази змогли вразити ворота господарів.

Утім, і Сан-Маріно показав кілька фантастичних речей. На 80-й хвилині у ворота Кіпру ледь не залетів "сухий лист", а через мить Сімоне Джоконді оформив розкішний гол. Захисник з майже лінії штрафного майданчика відправив м'яч у ворота потужним ударом. Гол Сімоне святкував, знявши футболку, за що отримав жовту картку.