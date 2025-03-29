Лехія сенсаційно обіграла Ягеллонію у матчі 26-го туру польської Екстракляси, а головним героєм став український форвард Богдан В'юнник. Відео гола дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Богдан В'юнник продовжує демонструвати клас у чемпіонаті Польщі. Як і в першому колі, він знову засмутив Ягеллонію, забивши переможний гол.

Дубль В'юнника та фейли Бражка і Салюка у відеоогляді матчу Польща U-21 – Україна U-21 – 3:2

Його точний удар допоміг Лехії здобути сенсаційну перемогу над чинним чемпіоном. Варто також згадати інших українців у складі Лехії. Богдан Сарнавський, Максим Хлань та Богдан В'юнник відіграли увесь матч та отримали оцінки 6.9, 6.8 та 7.6 відповідно. На 85-й хвилині вийшов Антон Царенко, який одримав за гру 6.7 бали, а Іван Желізко на полі так і не з'явився

Нагадаємо, завдяки цьому успіху Лехія тимчасово виривається із зони вильоту, набравши 24 очки, та робить подарунок Ракуву, за який грає Владислав Кочергін. Його команда з 52 пунктами посідає першу сходинку, випереджаючи на 1 бал Ягеллонію та ще й має гру у запасі.

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