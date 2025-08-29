Форвард Емполі Богдан Попов знову забив у чемпіонаті Італії – постраждала Реджана.

Уже на 12-й хвилині Попов відкрив рахунок у зустрічі. Вийшло красиво – Іньяккіті віддав класну передачу з центра поля, а український форвард ледь помітним дотиком проштовхнув м'яч повз воротаря.

Варто додати, що Богдан Попов сьогодні отримав виклик до збірної України U-19. Минулого тижня форвард оформив дубль у ворота Падови, завдяки чому отримав нагороду найкращому гравцеві туру Серії B.