Чемпіонат Італії 2025/26. Серія B, 4-й тур.

Емполі – Спеція – 1:1

Голи: Попов, 49 – Еспозіто, 18, (пен.)

Початок матчу видався для Емполі невдалим – Єпес завалив суперника у власному штрафному після розіграшу кутового, а суддя, переглянувши повтор, призначив 11-метровий, який легко реалізував Сальваторе Еспозіто.

Однак, на старті другого тайму Богдан Попов зрівняв рахунок, і зробив це у божевільному стилі. Елія навісив з лівого флангу до штрафного, а українець примудрився у боротьбі із захисником пробити п'яткою по м'ячу, який залетів йому за спину. За неймовірною дугою снаряд опинився у воротах – такому удару позаздрив би і Златан Ібрагімовіч, який полюбляв забивати в аналогічному стилі.

Таким чином, Емполі набрав 4 очки та розташувався на 9 позиції (відстань від першого місця становить лише 3 бали). Попов же з 4 голами зберіг звання найкращого бомбардира Серії B.

Гол Попова – дивитись з 2:51:

