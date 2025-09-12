Емполі на офіційному сайті повідомив про підписання нового контракту з Богданом Поповим. Угода тепер розрахована до 2028 року.

Гравець збірної України забив третій гол поспіль в чемпіонаті Італії – його команда програла з двома вилученнями за тайм

"Я радий, що поновив свій контракт. Я щасливий в Емполі і дуже радий грати тут. Хочу подякувати клубу за віру в мене, тренеру та моїм товаришам по команді, які завжди мені допомагали. Початок сезону був позитивним, але ми не повинні зупинятися. Я хочу продовжувати працювати, щоб зробити свій внесок і допомогти команді досягти цілей, які ми поставили перед собою", – наводить слова українського форварда прес-служба клубу.

Нагадаємо, що Попов ударно розпочав новий сезон у складі Емполі, забивши 3 голи в 2 матчах італійської Серії Б (провів ще один поєдинок в Кубку Італії, де не відзначився результативними діями).

Україна програла Іспанії на турнірі топ-збірних – Попов знову забив, воротар Реала рятував, кіпер Домчак видав Ла Лігу