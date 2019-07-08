Гравець збірної України U-21 Вакулко перейшов у СК Дніпро-1

Півзахисник збірної України U-21 Юрій Вакулко став гравцем новачка УПЛ СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив про підписання хавбека Юрія Вакулка. Контракт розрахований на 2 роки.

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Минулий сезон футболіст провів у складі Арсенала-Київ, але зіграв лише у 10 поєдинках, а кияни вилетіли до Першої ліги.

Раніше його контракт належав белградському Партизану, але там футболіст молодіжної збірної України не зміг себе проявити.

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