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Гравець збірної України U-21 Вакулко перейшов у СК Дніпро-1

8 липня 18:17 513 Читать на русском
Гравець збірної України U-21 Вакулко перейшов у СК Дніпро-1
Юрій Вакулко / фото: ФК Дніпро

Півзахисник збірної України U-21 Юрій Вакулко став гравцем новачка УПЛ СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив про підписання хавбека Юрія Вакулка. Контракт розрахований на 2 роки.

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Минулий сезон футболіст провів у складі Арсенала-Київ, але зіграв лише у 10 поєдинках, а кияни вилетіли до Першої ліги.

Раніше його контракт належав белградському Партизану, але там футболіст молодіжної збірної України не зміг себе проявити.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Юрій Вакулко Юрій Вакулко
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