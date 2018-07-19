Гравець збірної України U-19 Хахльов: Англія – ​​це перший елітний суперник в фінальній частині Євро-2018

Півзахисник збірної України U-19 Олексій Хахльов поділився очікуваннями від матчу з однолітками з Англії на юнацькому Євро-2018.

"Наш колектив, перш за все, дружний. Я вважаю, що це ключ до певного результату. Якщо кожен один за одного не хвилюється, один одному не підказує, важко говорити про якесь майбутнє. Думаю, ми цим можемо похвалитися. Я бачу це зсередини.

Коноплянка підтримав збірну України U-19

Я дуже гордий бути частиною цієї команди і надягати футболку юнацької збірної України. Це було моєю мрією дитинства, яка стала реальністю.

Я б сказав, що Англія – ​​це перший елітний суперник в фінальній частині цього турніру. Команда дуже сильна. Всі гравці швидкісні, відмінно працюють з м'ячем, особливо в лінії атаки. Наскільки я пам'ятаю, кілька виконавців у ​​англійців вже грають в АПЛ, і думаю, це щось та й означає. Тому, Англія є Англія", – цитує Хахльова телеканал Футбол 1.

Франція U-19 – Україна U-19 – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, що збірна України U-19 переграла однолітків з Франції в 1 турі групи В на Євро-2018. Наступний матч на турнірі українці проведуть 20 липня проти команди Англії. Саме з англійцями наша збірна ділить першу сходинку у турнірній таблиці групи В юнацького Євро-2018.