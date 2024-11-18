На передматчевій прес-конференції Сергій Ребров повідомив, що Владислав Ванат продовжує відновлюватись від травми.

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Як повідомляє журналіст Ендрю Тодос, нападник займався окремо від команди. Це свідчить про те, що Ванат досі не готовий на всі 100, а його участь у завтрашньому матчі залишається під питанням.

Додамо, що поєдинок Албанія – Україна відбудеться вже завтра, 19 листопада, початок о 21:45. Наразі "синьо-жовті" посідають останнє місце в групі 1 з 5 очками. Чехія лідирує з 8 балами в активі, у Грузії та Албанії по 7.

Албанія – Україна: прес-конференція Реброва – про травмованих, силу суперника та чергові обстріли росіянами