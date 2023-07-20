Гравець збірної України травмувався на зборах – є ризик пропустити старт сезону в топ-чемпіонаті
20 липня 17:04 - Читать на русском
Захисник Страсбура Едуард Соболь може не зіграти протягом тривалого часу.
Соболь травмувався на тренуванні під час зборів Страсбура, повідомляє L`Equipe.
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Зазначається, що в українця серйозне розтягнення правого гомілкостопу, але терміни відновлення невідомі.
До слова, чемпіонат Франції стартує вже 13 серпня – трохи більше, ніж через три тижні. Соболь приєднався до Страсбура взимку 2023 року та за пів сезону провів 15 матчів, відзначившись 1 асистом.
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