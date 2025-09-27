Вінгера Монреаля Геннадія Синчука називають одним з найцікавіших гравців чемпіонату світу U-20, який пройде у Чилі.

Авторитетний портал Transfermarkt виділив 12 гравців з ліги МЛС та КОНКАКАФ, за якими варто стежити на найближчому мундіалі у Чилі.

Українець потрапив до топ-200 найкращих футболістів світу до 20 років – у рейтингу три гравці Шахтаря

До переліку "найцікавіших" футболістів увійшов український вінгер Геннадій Синчук, який стабільно виступає за Монреаль у МЛС. Загалом до списку потрапили 5 футболістів збірної Мексики, 4 гравці з команди США та по одному представнику Аргентини, Панами та України.

До слова, в поточному сезоні Геннадій Синчук провів 18 матчів за Монреаль, забив 1 гол та віддав 1 асист. Трансферна вартість 19-річного півзахисника оцінюється у 2 мільйони євро.

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи В чемпіонату світу U-20. "Синьо-жовті" зіграють проти збірних Південної Кореї, Панами та Парагваю.

