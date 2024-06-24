Захисник збірної України Олександр Сваток вже нібито визначився, де продовжить виступи на клубному рівні після завершення Євро-2024.

Американський ФК Остін підписав центрального захисника збірної України та СК Дніпро-1 Олександра Сватка, повідомляє журналіст Том Богерт.

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Зазначається, що оскільки Сваток наразі перебуває у розташуванні збірної України, то приєднається до клубу вже після завершення Євро-2024. При цьому невідомо терміни майбутнього контракту захисника.

Нагадаємо, Сваток – вихованець Дніпра, за який і розпочав професіональну кар'єру. Виступав також за Волинь, Зорю та хорватський Хайдук. В СК Дніпро-1 з січня 2020 року. У сезоні, що минув, у 31-му матчі забив 1 гол і віддав 2 асисти. Його контракт з дніпрянами чинний до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

До слова, нині Остін йде у турнірній таблиці Західної конференції на восьмій сходинці.

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