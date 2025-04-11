Захисник Плімута Максим Таловєров зізнався, що вже завершив відновлення від травми, через яку ризикував більше не зіграти в цьому сезоні.

"Привіт, Зелена Арміє. У мене для вас дуже хороші новини. Моє відновлення після травми пройшло швидше, ніж ми очікували, а це означає, що я зможу зіграти кілька останніх матчів сезону.

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Я не можу дочекатися, щоб повернутися і допомогти команді, наскільки зможу. Щиро дякую вам за підтримку і до зустрічі на домашньому стадіоні", – поділився Таловєров у відео в Instagram.

Нагадаємо, Максим дізнався про травму коліна після того, як прибув у розташування збірної України в березні. Наставник Плімута Мірон Мусліч прогнозував відсутність українця протягом 7-8 тижнів. До слова, Таловєров відіграв у 11 матчах за англійську команду, яка бореться за виживання в Чемпіоншипі (37 очок та останнє місце), забивши два голи.

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