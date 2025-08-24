Молодіжна ліга НФС, група С

Уніон Берлін U-19 – Хемніцер U-19 – 4:3

Голи: Богданов, 5, 35, 52, Мьюз, 79 – Ульманн, 23, Дансерс, 73, Менса, 80

Клуб Бундесліги офіційно підписав гравця збірної України

Дмитро Богданов став головним героєм матчу за молодіжну команду Уніон Берлін U-19, оформивши хет-трик у поєдинку проти Хемніцер U-19. Завдяки трьом голам українця його команда здобула важливу перемогу з рахунком 4:3 та вийшла в лідери групи, маючи різницю м’ячів +8 і 12 очок, як і найближчий переслідувач.

Нагадаємо, що 13 серпня Дмитро підписав професійний контракт із клубом. Термін угоди не розголошується. Попереднім клубом гравця збірної України U-19 було дрезденське Динамо.

